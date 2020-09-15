Противостояние США с Россией в Арктике является «ночным кошмаром»

США оказались в ужасе от мощи России в Арктике. По словам эксперта журнала The National Interest Майкла Лайонса, происходящее является «ночным кошмаром» для Штатов. Он высказал претензию властям США, что они уделяют недостаточно внимания развитию преимуществ в арктическом регионе, несмотря на его «ключевую роль в политике мировых держав».

«К несчастью для американских стратегов, Вашингтон сильно отстает от своих соперников», – посетовал аналитик. По его словам, в распоряжении береговой охраны США есть только два ледокола, а у России в наличии порядка 40 судов подобного класса.

Он также указал на растущее преимущество Китая в арктических водах. Еще в 2018 году КНР провозгласила себя околоарктическим государством. Страна начала строить суда ледового класса и ледоколы, чтобы перемещать грузы по Северному морскому пути (СМП), назвав новый маршрут доставки товаров в Европу «Полярный Шелковый путь». Эксперт счел очевидным, что Пекин сотрудничает в Москвой в Арктике и стремится стать важным игроком в этом регионе.

«Перспектива совместного российско-китайского вызова интересам США в Арктике – это потенциальный техно-триллер и ночной кошмар, противостоять которому Америка совершенно не готова», – заключил Лайонс.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.09.20

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