российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 15 сентября 2020, 11:18 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Противостояние США с Россией в Арктике является «ночным кошмаром»

Фото: пресс-служба главы Якутии

США оказались в ужасе от мощи России в Арктике. По словам эксперта журнала The National Interest Майкла Лайонса, происходящее является «ночным кошмаром» для Штатов. Он высказал претензию властям США, что они уделяют недостаточно внимания развитию преимуществ в арктическом регионе, несмотря на его «ключевую роль в политике мировых держав».

«К несчастью для американских стратегов, Вашингтон сильно отстает от своих соперников», – посетовал аналитик. По его словам, в распоряжении береговой охраны США есть только два ледокола, а у России в наличии порядка 40 судов подобного класса.

Он также указал на растущее преимущество Китая в арктических водах. Еще в 2018 году КНР провозгласила себя околоарктическим государством. Страна начала строить суда ледового класса и ледоколы, чтобы перемещать грузы по Северному морскому пути (СМП), назвав новый маршрут доставки товаров в Европу «Полярный Шелковый путь». Эксперт счел очевидным, что Пекин сотрудничает в Москвой в Арктике и стремится стать важным игроком в этом регионе.

«Перспектива совместного российско-китайского вызова интересам США в Арктике – это потенциальный техно-триллер и ночной кошмар, противостоять которому Америка совершенно не готова», – заключил Лайонс.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.09.20

В Сербии открылся Центр инноваций и цифрового развития. / Мишустин частично открыл границы с Южной Осетией. / Берлускони выписан из больницы после курса лечения от коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

США будут строить ледоколы для противодействия России в Арктике

США предупредили об угрозе установления Россией господства в Арктике

Россия озвучила жесткие требования для прохода Севморпути иностранными судами

Метки / США

В США создали эффективный препарат от коронавируса

В США вновь вспыхнули уличные протесты после смерти мужчины от рук полицейского

Очередной провал: в США снова потерпела крушение ракета компании Astra

О качестве продуктов в магазине расскажет чернильный датчик на упаковке

Трамп заявил о наличии у США «невиданных вооружений»

В США сообщили об атаках российских хакеров на 200 организаций

Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах

Из-за лесных пожаров небо над США стало кроваво-красным

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Красноярск, Москва, Северо-Запад, Якутия, Ямал, Сибирь, Центр России, В мире, Политика, Россия, Технологии, Экономика, Китай, США,