США будут строить ледоколы для противодействия России в Арктике

США потребовались шесть новых ледоколов, чтобы успешно конкурировать с Россией в Арктике,. Такое заявление сделал заместитель главы Береговой охраны США вице-адмирал Дэниэл Абель. «Нам нужны как минимум шесть ледоколов, в том числе три тяжелых. Пока у нас есть единственный ледокол Polar Star, и ему 40 лет», – заявил вице-адмирал на конференции по влиянию таяния арктических льдов на операции ВМС.

Кроме того, вице-адмирал напомнил, что Россия создала в Арктике шести новых баз и построила шесть новых ледоколов. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон обеспокоен «российскими притязаниями на международные воды Северного морского пути, включая недавно анонсированные планы соединить его с китайским морским «Шелковым путем».

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в свою очередь сказал, что Вашингтон в скором времени установит круглогодичное присутствие в Арктике. Это станет возможным, когда будут введены в строй новые американские ледоколы, уточнил он.

Как напоминает РИА «Новости», в апреле Пентагон заключил контракт на строительство ледокола тяжелого класса для Береговой охраны. Он будет построен в рамках программы Polar Security Cutter (PSC), в соответствии с которой планируется построить три подобных корабля среднего и тяжелого класса на смену двум устаревшим ледоколам.

Москва выступает за формирование международного партнерства для сохранения в Арктике зоны мира и проводит в регионе «открытую последовательную, основанную на нормах международного права политику, предполагающую широкую повестку международного сотрудничества в интересах устойчивого развития, открытую, в том числе, и для участия США», ранее заявляли в МИД РФ.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.07.19

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