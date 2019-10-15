США постараются лишить Россию Северного морского пути

Новая «Северная доктрина» США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь (СМП). Такое мнение высказал журналист Зоран Милошевич в статье для сербского издания «Печат».

В мае 2019 года на встрече с представителями стран, граничащих с Арктикой, американцы ясно дали понять официальным лицам Канады, что она «должна забыть о своем праве на северо-западный арктический коридор», пишет автор материала. От китайцев они потребовали закрыть станции в Исландии и Норвегии и прекратить вложения в инфраструктуру российского Северного морского пути. Россия же, по мнению Вашингтона, должна вывести войска из своих арктических регионов. Таким образом, американцы вдруг превратились в сторонников идеи о том, что СМП должен быть общим, а не исключительно российским, отметил Милошевич.

Журналист отмечает, что СМП важен для США и как средство давления на Россию, ведь для нее это не только международный логистический коридор, но и внутренняя транспортная артерия. Ее освоение, как отмечает автор, позволить связать обширные воды восточной и северной части страны. Наконец, Северный морской путь сделает возможным формирование единой колоссальной экономической системы, которая объединит территории Крайнего Севера и Дальнего Востока. Эти регионы обладают таким потенциалом, что могут стать локомотивом развития всего государства, уверен Милошевич.

В Вашингтоне уже не раз заявляли о необходимости противостоять растущему российскому влиянию в Арктике. Так, госсекретарь Майк Помпео выражал обеспокоенность «российскими притязаниями» на международные воды Северного морского пути и планами соединить его с китайским морским «Шелковым путем». А советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон пообещал, что Вашингтон в скором времени установит круглогодичное присутствие в Арктике. Как передает РИА «Новости», по его словам, это станет возможным, когда будут введены в строй новые американские ледоколы.

Как писал «Новый День», для конкурирования с Россией в Арктике США решили построить шесть новых ледоколов. Об этом в июле рассказал заместитель главы Береговой охраны США вице-адмирал Дэниэл Абель. «Нам нужны как минимум шесть ледоколов, в том числе три тяжелых. Пока у нас есть единственный ледокол Polar Star, и ему 40 лет», – заявил вице-адмирал на конференции по влиянию таяния арктических льдов на операции ВМС.

Кроме того, вице-адмирал напомнил, что Россия создала в Арктике шести новых баз и построила шесть новых ледоколов. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон обеспокоен «российскими притязаниями на международные воды Северного морского пути, включая недавно анонсированные планы соединить его с китайским морским «Шелковым путем». Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в свою очередь сказал, что Вашингтон в скором времени установит круглогодичное присутствие в Арктике. Это станет возможным, когда будут введены в строй новые американские ледоколы, уточнил он.

В апреле Пентагон заключил контракт на строительство ледокола тяжелого класса для Береговой охраны. Он будет построен в рамках программы Polar Security Cutter (PSC), в соответствии с которой планируется построить три подобных корабля среднего и тяжелого класса на смену двум устаревшим ледоколам.

Москва выступает за формирование международного партнерства для сохранения в Арктике зоны мира и проводит в регионе «открытую последовательную, основанную на нормах международного права политику, предполагающую широкую повестку международного сотрудничества в интересах устойчивого развития, открытую, в том числе, и для участия США», ранее заявляли в МИД РФ.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.10.19

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