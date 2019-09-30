Разведчики в штатском: норвежские СМИ пугают жителей появлением русского спецназа

Норвежское издание AldriMer, специализирующееся на вопросах безопасности в странах Скандинавии, сообщило об обнаружении российского спецназа на территории Норвегии. По его сведениям, российские бойцы якобы высадились на территории архипелага Шпицберген и материковой части государства. Утверждается, что для их развертывания использовалась специальная подлодка, предназначенная для выполнения секретных задач. Журналисты связывают появление спецназа в Норвегии с учениями, в ходе которых российский Северный флот приблизился к Шпицбергену.

Источники издания в норвежской разведке и НАТО рассказали, что военнослужащие из России «изучали» важные объекты инфраструктуры и проводили разведку на местности. Один из его собеседников уверяет, что на материке спецназовцы действовали под видом штатских.

Как пишет издание, американские самолеты-разведчики предоставили норвежской стороне снимки, которые доказывают присутствие российских военных.

В минобороны Норвегии отказались давать официальные комментарии по поводу «появления» российских военнослужащих на территории страны. В оборонном ведомстве РФ также не комментируют данную информацию.

Накануне в Североморск из арктического похода вернулся отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, сообщало Минобороны РФ. По данным ведомства, за время почти двухмесячного похода было проведено более 10 масштабных учений на море и на суше, в том числе у арктических архипелагов Новая Земля, Северная Земля и Земля Франца-Иосифа, а также на полуострове Таймыр. Силы отряда кораблей Северного флота отработали взаимодействие по обеспечению безопасности на трассе Северного морского пути с пограничниками, провели более 200 корабельных учений.

Напомним, в 2015 году в Норвегии вышел 10-серийный скандальный сериал о захвате страны Россией. По сюжету, в Норвегии к власти приходят «зеленые», после чего в стране прекращается добыча нефти и газа. Руководство ЕС, не желая отказываться от норвежских энергоресурсов, просит Россию напасть на Норвегию. Российские войска захватывают норвежские нефтегазовые месторождения. Сериал себя на родине побил все рекорды по числу просмотров – за первые дни после премьеры стартовый эпизод посмотрели более 13% граждан страны.

Между тем в самой Норвегии неоднозначно отнеслись к съемкам фильма о российском вторжении. Доцент университета Осло, историк Бьерн Дитлеф Нистад заявлял, что телепроект оскорбителен для жителей Норвегии, которые были освобождены Советским Союзом от немецкой оккупации в 1944 году.

Посольство России в Норвегии обвинило авторов фильма в запугивании зрителей несуществующей угрозой в худших традициях холодной войны. Как заявили дипломаты, авторы фильма «решили в традициях холодной войны попугать норвежского зрителя несуществующей угрозой с Востока».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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