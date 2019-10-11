Ущерб рыболовству РФ от пересмотра морской границы с США оценили в 150 млрд рублей

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) оценила ущерб от пересмотра морских границ между СССР и США. С момента подписания соглашения между двумя странами было потеряно более 150 млрд рублей.

ВАРПЭ направила письмо председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, в котором описала ситуацию, передает РБК. По данным ассоциации, акватория в Беринговом море после подписания соглашения о границе между российскими Чукоткой и Камчаткой с американским штатом Аляска уменьшилась на 77,7 тысячи кв. км.

В результате российские рыбаки не смогли вести промысел в этих водах. Там добывают минтай, сельдь, палтус, треску и камбалу, а также крабов. Потери рыбопромышленников из-за действия соглашения за 1991-2002 годы превышают 70 млрд рублей. В последующие годы – с 2003 по 2017 год – ассоциация оценивает ущерб еще в 80-100 млрд рублей.

Поводом для подсчета ущерба послужило обсуждение этого вопроса в Совете Федерации. По мнению сенатора от Камчатского края Бориса Невзорова, соглашение нарушает интересы России. При подписании договора из-за уступок министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе границу спорных участков провели в интересах американской стороны. В результате Россия лишилась в Беринговом море акватории, сопоставимой с территорией Чехии или Австрии.

Помимо ущерба рыболовству Невзоров указал, что на шельфе разведаны перспективные нефтегазовые месторождения на сотни миллиардов долларов. Саму временную линию по разграничению морских пространств сенатор назвал препятствием для развития Россией Северного морского пути.

Матвиенко поручила профильным комитетам совместно с министерствами рассмотреть вопрос об экономических последствиях для России этого соглашения. О результатах этой деятельности спикер Совета Федерации обещала рассказать президенту.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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