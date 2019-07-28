«Дадим отпор любому агрессору»: Путин рассказал о создании уникального флота в России

Президент РФ Владимир Путин на военно-морском параде в Санкт-Петербурге заявил, что в России будет создаваться «уникальный по своим возможностям флот» для сильной суверенной державы, рассчитанный на «длительную историческую перспективу».

Глава государства подчеркнул, что военный флот России «в числе первых осваивает новейшую технику, эффективно использует и разрабатывает не имеющие аналогов в мире перспективные инженерные и конструкторские решения». По его словам, в этом году состав ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров.

Президент также заявил, что ВМФ «способен дать достойный отпор любому агрессору». По его словам, гарантия этому – уникальные образцы вооружения. «Но главное здесь – мужество и выучка флотских экипажей», – подчеркнул Путин.

Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-морского флота прошел в акватории Невы в центре Петербурга и в Кронштадте. В нем участвовали более 4 тыс. моряков Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, 43 морских судна – корабли, катера, подводные лодки и суда обеспечения, а также морская авиация – 41 самолет и вертолет. Парадный строй возглавил 54-пушечный парусный корабль петровской эпохи «Полтава», который был воссоздан на исторической верфи.

Глава государства на катере обошел парадный строй боевых кораблей на Кронштадском рейде и поприветствовал их экипажи. Путина сопровождали глава Минобороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

Помимо Петербурга парады кораблей сегодня прошли в Североморске, Владивостоке, Севастополе, Астрахани и Балтийске.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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