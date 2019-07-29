«Росгеология» просит почти 300 млрд рублей на геологоразведку Арктики

Холдинг «Росгеология» обратился к правительству с предложением разработать до 1 октября проект госпрограммы по геологоразведке в Арктике для «возрождения Севморпути» на 2020-2045 годы с объемом финансирования около 292,5 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию главы «Росгеологии» Сергея Горькова.

Презентация была подготовлена к заседанию госкомиссии по Арктике. В ходе нее Горьков отметил, что «значительная» ресурсная база в регионе «не в полной мере вовлечена в освоение», а госпрограмма по воспроизводству и использованию природных ресурсов, действующая до 2024 года, «не позволяет решить задачу возрождения Северного морского пути (СМП) и ускорения социально-экономического развития Арктики».

Глава «Росгеологии» считает необходимым создать госпрограмму с финансированием из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и бюджет РФ. Объем вложений составит 89,3 млрд рублей с 2020 по 2024 годы, 104,6 млрд – в 2024-2035 годах и 98,6 млрд – до 2045 года.

На первом этапе средства предлагается направить главным образом на региональную разведку углеводородов (28 млрд рублей) и параметрическое бурение (55 млрд рублей). На втором этапе, по замыслу авторов программы, следует провести поисково-оценочные работы (28,7 млрд рублей), на третьем – бурение, поиск и оценку, а также региональное изучение.

По мнению вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Арктику, работа Минприроды по разведке месторождений региона «неудовлетворительна», а создание арктической госпрограммы необходимо.

Издание отмечает, что «Росгеология» уже получает госконтракты, выступая единственным исполнителем подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» с финансированием около 30 млрд рублей. Однако компания допускает неисполнение условий госконтрактов даже с нынешним объемом заказа, что неоднократно фиксировали Роснедра и Счетная палата. Кроме того, компания сама не справлялась с проведением сейсмики на шельфе, привлекая китайцев, утверждают источники газеты. При этом стремление госкомпании добиться приоритетного статуса в геологоразведке недр уже приводило к конфликтам с недропользователями.

Отмечается также, что для разработки решено создать рабочую группу.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.07.19

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