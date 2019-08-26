Норвегия поставила вопрос о целесообразности использования российского Севморпути

Норвегия сомневается в экономической целесообразности Северного морского пути (СМП) и намерена провести его проверку на соответствие экологическим стандартам, заявила глава МИД страны Ине Мари Эриксон.

По ее словам, у Севморпути есть проблемы в отношении поисково-спасательных работ и недостаточной инфраструктуры. «Это сильно усложняет задачу сделать этот маршрут выгодным и коммерчески успешным, как многие того хотели бы», – приводит ее слова газета «Известия». Она особо подчеркнула, что власти Норвегии не рассматривают возможность предоставить порты Шпицбергена для Северного морского пути. «Шпицберген – часть норвежской территории. Он не является предметом для обсуждения в рамках данного проекта», – заявила Эриксон.

В посольстве России в Осло в свою очередь отметили, что Москва не собирается привлекать Норвегию к осваиванию Северного морского пути. Кроме того, в дипмиссии напомнили, что вопрос судоходства на Шпицберген находится вне рамок СМП. В июле Минтранс России подготовил прогноз развития Северного морского пути в Арктике. Согласно данным ведомства, в 2024 году грузооборот по СПМ увеличится до 80 млн тонн в год. Прогноз роста предусмотрен майским указом Владимира Путина.

Осло, Иван Гридин

Осло. Другие новости 25.08.19

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