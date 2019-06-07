США предупредили об угрозе установления Россией господства в Арктике

Пентагон опубликовал новую стратегию США в Арктике. В документе говорится о рисках установления Россией границы своего континентального шельфа в одностороннем порядке.

По мнению минобороны США, несмотря на то, что Россия всегда следовала международному праву при определении арктических границ, в будущем она может «применить свой военный потенциал, чтобы запретить доступ к оспариваемым водам и ресурсам в Арктике».

Опасения Вашингтона связаны с тем, какие требования Москва выдвигает к иностранным судам для прохода по Северному морскому пути (СМП). Так военные корабли и суда других государств должны уведомить российскую сторону за 45 дней до прохода по СМП. При этом Москва оставляет за собой право отказать в проходе. Помимо этого иностранцы должны будут указать название корабля или судна и его основные параметры (водоизмещение, осадку, характеристики двигателя), а также воинское звание и фамилию капитана.

В документе Пентагон называет Арктику «стратегической территорией в качестве потенциального направления атаки на США». Складывающаяся ситуация «может прямо или косвенно ограничить возможности Пентагона перебрасывать силы в мире, а в более широком отношении – повлиять на стратегические задачи США, связанные с соперничеством с Китаем и Россией в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе», сообщает американское военное ведомство.

Кроме того, в стратегии указывается, что Россия активно развивает Арктику, привлекая коммерческие инвестиции и укрепляя оборонный потенциал. Например, в декабре 2014 года РФ сформировала Объединенное стратегическое командование Северного флота. В Пентагоне опасаются развертывания в регионе возможностей Китая, который хоть и не является приполярной державой, но может представлять риски для США.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что не допустит господства России и Китая в Арктике. По его словам, это «ничьи воды», а потому к ним должны иметь свободный и справедливый доступ все страны Арктического совета.

При этом эксперты американского издания The National Interest утверждают, что армия США пока не подготовлена к действиям в арктической зоне. По мнению авторов статьи, Вооруженные силы США «не имеют ни одной крупной военной базы к северу от Полярного круга». Кроме того, в американской армии отсутствует авиационная и военно-морская техника для выполнения задач в условиях Арктики. В частности, они напомнили, что в распоряжении флота ВМС США имеется лишь один тяжелый ледокол «Полярная Звезда», который был спущен на воду 42 года назад, а в 2018-м ему едва удалось избежать затопления.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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