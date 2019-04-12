National Interest заявил о беспомощности США в Арктике

Россия продолжает укреплять свои позиции в Арктике, активно наращивая военный потенциал, в то время как армия США пока не подготовлена к действиям в арктической зоне, заявили эксперты американского издания The National Interest.

По мнению авторов статьи, Вооружённые силы США «не имеют ни одной крупной военной базы к северу от Полярного круга». Кроме того, в американской армии отсутствует авиационная и военно-морская техника для выполнения задач в условиях Арктики.

Эксперты также указали на то, что Россия в свою очередь обладает мощным ледокольным флотом и закупает новые подводные лодки, самолёты и танки, приспособленные к арктическим условиям. Аналитики подчеркнули, что это позволяет России отстаивать свою исключительную экономическую зону в Арктике.

В частности, они напомнили, что в распоряжении флота ВМС США имеется лишь один тяжелый ледокол «Полярная Звезда», который был спущен на воду 42 года назад, а в 208-м ему едва удалось избежать затопления. Помимо этого, три года назад у ледокола взорвался генератор, что едва не привело к крушению, но инженеры спасли судно, воспользовавшись комплектом для ремонта доски для серфинга.

Эксперты удручены тем, что в 2018 году Сенат США выделил на усовершенствование арктического флота750 млн долларов, а затем направил эти средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Они также напомнили, что Россия обладает 40 ледоколами, а в скором времени планируется создание ракетоносных кораблей ледового класса.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 12.04.19

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