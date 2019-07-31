США проведут исследование российской Арктики для нужд армии

Оборонное логистическое агентство Пентагона ищет компании для проведения «исследования рынков Северного полярного круга с последующими докладами». Об этом сообщает RT со ссылкой на текст документа ведомства.

В список регионов, которые подлежат исследованию входят остров Колгуев, ЯНАО, Мурманская область, архипелаг Северная Земля, Республика Саха (Якутия) и Новосибирские острова. Помимо российских территорий, в перечень вошли Гренландия, Аляска, Канада, Норвегия, Швеция, Исландия и Финляндия.

Из документа следует, что в отчетах должна содержаться информация о том, откуда в эти регионы поставляются бутилированная вода, продукты питания, одежда, нефтепродукты и медицинские препараты, а также информацию о наличии в каждом из этих мест природных ресурсов и материалов. Кроме того, в отчете должны содержаться данные о наиболее часто используемых портах, дорогах, железнодорожных станциях и аэропортах с их подробными характеристиками.

Отмечается, что цель этих исследований – улучшение способности коммерческого сектора по всему миру «отвечать мобилизационным нуждам правительства США при возникновении экстренной ситуации». В документе указано, что отчеты также необходимы Пентагону в рамках Программы расширения промышленной базы (IBex), которая направлена на сбор данных о возможностях коммерческих предприятий по всему миру содействовать операциям американской армии и помогать ее работе по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как писал «Новый День», в начале июня Пентагон опубликовал новую стратегию США в Арктике. В документе говорится о рисках установления Россией границы своего континентального шельфа в одностороннем порядке. По мнению минобороны США, несмотря на то, что Россия всегда следовала международному праву при определении арктических границ, в будущем она может «применить свой военный потенциал, чтобы запретить доступ к оспариваемым водам и ресурсам в Арктике».

В документе Пентагон называет Арктику «стратегической территорией в качестве потенциального направления атаки на США». Складывающаяся ситуация «может прямо или косвенно ограничить возможности Пентагона перебрасывать силы в мире, а в более широком отношении – повлиять на стратегические задачи США, связанные с соперничеством с Китаем и Россией в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе», сообщает американское военное ведомство.

Кроме того, в стратегии указывается, что Россия активно развивает Арктику, привлекая коммерческие инвестиции и укрепляя оборонный потенциал. Например, в декабре 2014 года РФ сформировала Объединенное стратегическое командование Северного флота. В Пентагоне опасаются развертывания в регионе возможностей Китая, который хоть и не является приполярной державой, но может представлять риски для США.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что не допустит господства России и Китая в Арктике. По его словам, это «ничьи воды», а потому к ним должны иметь свободный и справедливый доступ все страны Арктического совета.

При этом эксперты американского издания The National Interest утверждают, что армия США пока не подготовлена к действиям в арктической зоне. По мнению авторов статьи, Вооруженные силы США «не имеют ни одной крупной военной базы к северу от Полярного круга». Кроме того, в американской армии отсутствует авиационная и военно-морская техника для выполнения задач в условиях Арктики. В частности, они напомнили, что в распоряжении флота ВМС США имеется лишь один тяжелый ледокол «Полярная Звезда», который был спущен на воду 42 года назад, а в 2018-м ему едва удалось избежать затопления.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 31.07.19

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