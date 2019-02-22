Адмирал США заявил, что не допустит господства России и Китая в Арктике

Американский флот не допустит доминирования России и Китая в арктических водах заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, пишет The Washington Examiner. «Это ничьи воды. К ним должны иметь свободный и справедливый доступ все страны Арктического совета, членом которого мы являемся», – сказал адмирал.

По мнению адмирала, интересы России и Китая в Арктике пересекаются, из-за чего могут возникнуть трения. «Мы наблюдаем активность как со стороны китайцев, так и со стороны русских. Русские считают Арктику своим владением. Но это международная территория, и мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать открытым доступ к ней», – пояснил он.

Ранее глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон сообщил о развертывании британских сил в Арктике, чтобы защитить северный фланг НАТО от России. В связи с этим численность военнослужащих Великобритании в регионе должно увеличиться до бригады.

Увеличение военного присутствия в Арктике рассматривает и Вашингтон. Глава ВМС США Ричард Спенсер в январе сообщал, что США рассматривают возможность отправки летом 2019 года в Арктику группы военных кораблей для проверки их работоспособности в экстремальных условиях. Как напоминает РБК, в июне глава Пентагона Джеймс Мэттис призывал активизировать действия Вашингтона в Арктическом регионе, расширив присутствие Береговой охраны США.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.02.19

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