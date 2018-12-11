Турция строит военную базу на побережье Черного моря

В Турции начали строительство базы военно-морских сил на побережье Черного моря. Проект был утвержден уже давно и стал особенно актуальным в свете российско-украинского конфликта в районе Керченского пролива.

Военный объект появится в 150 км от границы с Грузией, в районе населенного пункта Сюрмене, пишет газета Milliyet. Разработка проекта стартовала еще в июле прошлого года, а сама идея возведения базы возникла еще во времена холодной войны.

Планируется, что корабли с этой военной базы займутся патрулированием восточной части Черного моря. Стимулом к возведению объекта именно в этом районе стало наличие там судостроительных предприятий.

Ранее Анкара не давала развитие этому проекту из-за отсутствия ресурсов. Власти Турции уделяли больше внимания укреплению своих позиций в районе Эгейского моря, а также на побережье Средиземного моря. Однако в свете последних событий в Керченском проливе, а также после открытия трубопровода «Турецкий поток», этот вопрос стал актуальным.

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

Анкара. Другие новости 11.12.18

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