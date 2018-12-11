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Вторник, 11 декабря 2018, 16:05 мск

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В США две монахини украли полмиллиона долларов и проиграли их в казино

Фото: Reuters

В Южной Калифорнии две монахини из католической школы на протяжении нескольких лет похищали деньги и тратили их на развлечения в Лас-Вегасе.

Многолетний обман вскрылся в школе Святого Джеймса в городе Торрансе, пишет Daily Breeze. Одна из мошенниц занимала должность директора образовательного учреждения, вторая преподавала в начальных классах.

Отмечается, что за шесть лет женщины присвоили около полумиллиона долларов и проиграли их в казино. Поначалу преступление хотели скрыть, однако родителям обучавшихся в школе детей все же удалось добиться того, что в отношении монахинь возбудили уголовное дело.

Лас-Вегас, Служба информации РИА «Новый День»

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