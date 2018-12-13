США не хватает 2 тысячи моряков на случай военной угрозы

Американскому флоту не хватает более 1,8 тысячи моряков на тот случай, если корабли США будут задействованы в военном конфликте. Об этом сообщили в Министерстве транспорта.

О нехватке государственному резервному флоту моряков говорится в отчете Счетной палаты Соединенных Штатов, передает RT. По оценкам специалистов Минтранса, в настоящее время в гражданском флоте числятся около 11,7 тысячи человек, при этом в случае возникновения значительной военной угрозы число членов экипажей должно превышать 13,6 тысячи.

«Заинтересованные стороны выявили проблему в виде потенциальной нехватки моряков с гражданством США для комплектования принадлежащего государству резервного флота при задействовании судов для военных нужд, отчасти ввиду снижения числа судов под американским флагом, на которых ходят эти моряки», – говорится в отчете.

В Минтрансе США уже приступили к разработке мер по привлечению гражданских моряков и созданию условий для повышения финансовой эффективности флота. Так предлагается привлечь на резервные суда находящихся на берегу моряков и, таким образом, нарастить корабельную группировку без критического ущерба коммерческому судоходству.

Ранее в Пентагоне заявляли, что Китай прилагает усилия для модернизации ВМС, также возрождается военно-морская деятельность России. В ответ США намерены нарастить число боевых кораблей до 355 единиц. Причем, для увеличения финансирования этой программы Вашингтон может сократить бюджет других проектов Минобороны США.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 13.12.18

«Это безосновательный бред»: Шипулин прокомментировал допинговый скандал. / Скоростной экспресс врезался в поезд и протаранил мост в Анкаре: есть жертвы, около 50 раненых (ФОТО). / Допинговый скандал с Антоном Шипулиным: австрийская полиция прокомментировала обвинения в адрес российских биатлонистов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»