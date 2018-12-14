В Антарктиде при загадочных обстоятельствах погибли двое рабочих

На антарктической станции Мак-Мердо погибли два человека. Причины смерти выясняются. Об этом сообщили в Национальном научном фонде США.

По данным фонда, трагедия произошла на объекте, где расположен генератор, 11 декабря. Рабочие занимались пожарной охраной и в момент гибели проводили техосмотр здания. Тела техников нашел пилот вертолета, который должен был забрать их после работы.

Погибшие числились сотрудниками фирмы Leidos, которая была нанята Антарктической программой США. Причины гибели техников остаются неизвестными. Уточняется, что нет оснований считать, что их смерть была насильственной, передает РИА «Новости».

Мак-Мердо, Служба информации РИА «Новый День»

Мак-Мердо. Другие новости 14.12.18

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