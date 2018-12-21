Глава Пентагона покидает пост из-за разногласий с Трампом

Президент США Дональд Трамп объявил об отставке министра обороны Джеймса Мэттиса. По словам экспертов, это решение было ожидаемым, так как у американского лидера и главы Пентагона давно назревали разногласия по самым актуальным вопросам внешней политики Соединенных Штатов.

Об уходе с поста главы Минобороны Трамп сообщил в своем твиттере. «Генерал Мэттис уйдет на пенсию с отличием в конце февраля после двухлетней службы в моей администрации на посту министра обороны», – написал президент США.

«На протяжении работы Джима был достигнут огромный прогресс, особенно касательно покупки нового боевого оборудования. Генерал Мэттис очень помог мне в том, чтобы заставить союзников и другие страны платить свою долю военных обязательств», – добавил Трамп.

О своей отставке глава Пентагона уведомил президента в письме, где он упоминает о разногласиях с американским лидером. Ранее СМИ неоднократно сообщали о том, что Мэттис и Трамп имеют различные мнения по нескольким вопросам. В частности, генерал пытался отговорить президента от вывода войск США из Сирии, также министр обороны был не согласен с планами строительства стены на границе с Мексикой. Кроме того, Мэттис и Трамп расходились в вопросах отношения к России и Китаю.

«Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, у кого взгляды более схожи с вашими по этим и другим вопросам, я считаю, что я имею право уйти в отставку с моей позиции», – отмечает Мэттис в письме, адресованном Трампу.

Генерал оставит свой пост после 28 февраля 2019 года. О том, кто возглавит Пентагон, Дональд Трамп обещал сообщить в скором времени.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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