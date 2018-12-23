Цунами в Индонезии стало причиной гибели 62 человек

В Индонезии огромная волна обрушилась на жилые районы. По последним данным, жертвами стихии стали 62 человека, еще 20 числятся пропавшими без вести.

ЧП произошло на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, сообщает агентство Синьхуа. По словам сейсмологов, волну спровоцировал подводный оползень после извержения вулкана Кракатау. Кроме того, цунами усугубилось сильным приливом из-за полнолуния.

По данным Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии, 62 человека погибли, 20 числятся пропавшими без вести, раненых не менее 600. Цунами разрушило сотни домов и зданий. В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция, людей извлекают из-под завалов. Не исключено, что число погибших может вырасти.

В Сети появились кадры с новогодней вечеринки одной из фирм. Музыкантов, выступающих на сцене, буквально сметает огромной волной.

Цунами в Индонезии

Очевидцы утверждают, что не было никаких предпосылок прихода волны, пишет Reuters. Местные жители не почувствовали подземных толчков, внезапность прихода цунами обусловила большое количество жертв.

Джакарта, Служба информации РИА «Новый День»

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