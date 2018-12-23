В Индонезии число жертв цунами выросло до 222 человек

В Индонезии продолжается эвакуация из районов, пострадавших от цунами. Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило о 222 погибших, 843 человека получили различные травмы, число пропавших без вести увеличилось до 28.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), вероятность того, что в результате стихии пострадали граждане России, крайне мала. «Цунами произошло в провинциях Ява и Суматра, они не российские с туристической точки зрения. Маловероятно, что там могли быть организованные или самостоятельные российские туристы», – рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

В посольстве РФ в Индонезии подтвердили ее слова. «Согласно информации Национального агентства Индонезии по чрезвычайным ситуациям на 15:00 23 декабря по Джакартскому времени, пострадавших и погибших среди россиян нет», – говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.

Дипломаты выступили с предупреждением в адрес российских туристов. «Российским гражданам, находящимся в указанном районе, рекомендуется проявлять повышенную осторожность, соблюдать бдительность, следить за предупреждениями местных компетентных властей», – заявили в посольстве.

Как сообщал «Новый День», ЧП произошло на побережье Зондского пролива на западе Индонезии. По словам сейсмологов, волну спровоцировал подводный оползень после извержения вулкана Кракатау. Кроме того, цунами усугубилось сильным приливом из-за полнолуния.

Ранее сообщалось о 62 погибших, однако власти не исключали, что число жертв может вырасти. Спасатели продолжают разбор завалов. Цунами разрушило сотни жилых домов и зданий.

Джакарта, Служба информации РИА «Новый День»

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