По США прокатилась волна массового отключения интернета

В США сразу в нескольких штатах произошло отключение интернета. ЧП случилось из-за проблем с сетью телекоммуникационной компании CenturyLink, сообщает Associated Press. Со сбоями столкнулись пользователи «от Нью-Йорка до Калифорнии».

Как передает агентство, по словам представителя американской Федеральной комиссии по связи Джессики Розенволсен, сбой наблюдался у пользователей по всей стране, в связи с чем необходимо организовать расследование.

CenturyLink подтвердила проблемы со связью в сообщении, опубликованном в Twitter. Компанию не смутило, что для просмотра Twitter необходим доступ к Сети. Сообщалось, что инженеры обнаружили проблемный сетевой элемент и работают над восстановлением связи.

Известно также, что в Айдахо связь отключилась в департаменте образования, а в Колорадо в одном из медицинских центров врачи не смогли получить доступ к медицинским записям пациентов, передает РБК.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.12.18

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