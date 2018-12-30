Из Багдада в Москву вылетел спецрейс с освобожденными российскими детьми

Из Багдада в Москву вылетел спецрейс с российскими детьми, содержавшимися в Ираке в местах лишения свободы.

Как уже сообщал «Новый День», в конце апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в тюрьме уголовного суда Багдада находятся до 70 женщин и более 100 детей, предположительно, являющихся гражданами России – установить личность и подтвердить гражданство удается только после окончания следствия и вынесения приговора, так как до этого иностранных дипломатов к обвиняемым не допускают, отмечает РБК.

Весной 2018 года 19 россиянок признали виновными в поддержке террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Детей осужденных должны были отправить в Россию. На борту самолета, направляющегося в данный момент в Москву, находятся 30 несовершеннолетних. 24 из них из Дагестана, 3 из Чечни, еще трое из

Багдад, Игорь Юров

Багдад. Другие новости 29.12.18

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