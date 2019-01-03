Китайцы первыми сумели доставить аппарат на обратную сторону Луны

Космический аппарат «Чанъэ-4» китайского производства успешно прилунился на обратной стороне естественного спутника Земли, – сообщают СМИ Поднебесной. «3 января в 10:26 по китайскому времени (5:26 мск) аппарат «Чанъэ-4» осуществил успешную посадку на обратной стороне Луны», – сообщает Центральное телевидение Китая.

Китайский проект по доставке аппарата на невидимую сторону Луны стал первым успешным в истории человечества. Впервые обратную сторону Луны сфотографировала советская станция «Луна-3». Это произошло 7 октября 1959 года. В 1968 году американские астронавты пролетали над обратной стороной Луны на борту космического корабля «Аполлон-8». Тем не менее, за всю историю изучения естественного спутника Земли еще никто не прилунял аппараты на обратной стороне ближайшего к нашей планете небесного тела.

«Чанъэ-4» потребовалось меньше месяца, чтобы добраться до места назначения. аппарат стартовал с космодрома Сичан 8 декабря. Он прилунился в бассейне Эйткена в районе Южного полюса спутника Земли, являющегося крупнейшим из ударных кратеров в Солнечной системе.

Как передает «РГ», сама космическая станция включает в себя перелетный модуль массой 425 кг, посадочную платформу в 1,2 тонны и луноход, масса которого составляет 140 кг. Он имеет прямоугольную форму, оснащен двумя складными солнечными панелями и шестью колесами. Его длина составляет 1,5 метра, ширина – 1 метр, высота – 1,1 метра.

На аппарате установлены камеры – посадочная, панорамная и для съемки ландшафта. Кроме того, в состав научной аппаратуры «Чанъэ-4» входят инфракрасный спектрометр, георадар, дозиметр, детектор нейтронов и другое оборудование.

Фото: «Синьхуа»

Одной из задач аппарата является проведение биологических экспериментов. В частности, на Луну были доставлены семена картофеля, резуховидки Таля (растение семейства капустных) и яйца шелкопряда. Ученые хотят посмотреть, насколько реально создать в космическом аппарате замкнутую экосистему, где личинки вырабатывают углекислый газ, а растения – преобразовывают его в кислород с помощью фотосинтеза.

Для доставки сигналов с обратной стороны луны на орбите спутника находится спутник-ретранслятор «Цюэцяо», запущенный еще в мае прошлого года.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 02.01.19

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