Космическое управление Китая рассказало о сотрудничестве с РФ при освоении Луны

Сотрудничество по исследованию Луны является одним из ключевых направлений переговоров между Россией и Китаем. Такое заявление сделал официальный представитель Китайского национального космического управления (CNSA) Ли Гопин.

«Мы создали специальную комиссию по этому вопросу (исследование Луны – прим. ред.). Мы провели несколько раундов переговоров по исследованию Луны и дальнего космоса, сформировали первоначальный план сотрудничества в рамках российской миссии «Луна-26» и миссии по посадке китайского исследовательского зонда в Южном полюсе Луны», – рассказал Ли Гопин.

По его словам, Россия является одним из главных партнеров Китая в сфере исследования космоса. Гопин подчеркнул, что стороны создали специальную комиссию по сотрудничеству в космической сфере, а также реализуют план сотрудничества на 2018-2022 годы, передает РИА «Новости».

Как писал «Новый День», в начале января космический аппарат «Чанъэ-4» китайского производства успешно прилунился на обратной стороне естественного спутника Земли. Китайский проект по доставке аппарата на невидимую сторону Луны стал первым успешным в истории человечества. Впервые обратную сторону Луны сфотографировала советская станция «Луна-3». Это произошло 7 октября 1959 года. В 1968 году американские астронавты пролетали над обратной стороной Луны на борту космического корабля «Аполлон-8». Тем не менее, за всю историю изучения естественного спутника Земли еще никто не прилунял аппараты на обратной стороне ближайшего к нашей планете небесного тела.

«Чанъэ-4» потребовалось меньше месяца, чтобы добраться до места назначения. аппарат стартовал с космодрома Сичан 8 декабря. Он прилунился в бассейне Эйткена в районе Южного полюса спутника Земли, являющегося крупнейшим из ударных кратеров в Солнечной системе. Сама космическая станция включает в себя перелетный модуль массой 425 кг, посадочную платформу в 1,2 тонны и луноход, масса которого составляет 140 кг. Он имеет прямоугольную форму, оснащен двумя складными солнечными панелями и шестью колесами. Его длина составляет 1,5 метра, ширина – 1 метр, высота – 1,1 метра.

На аппарате установлены камеры – посадочная, панорамная и для съемки ландшафта. Кроме того, в состав научной аппаратуры «Чанъэ-4» входят инфракрасный спектрометр, георадар, дозиметр, детектор нейтронов и другое оборудование.

Одной из задач аппарата является проведение биологических экспериментов. В частности, на Луну были доставлены семена картофеля, резуховидки Таля (растение семейства капустных) и яйца шелкопряда. Ученые хотят посмотреть, насколько реально создать в космическом аппарате замкнутую экосистему, где личинки вырабатывают углекислый газ, а растения – преобразовывают его в кислород с помощью фотосинтеза.

Для доставки сигналов с обратной стороны луны на орбите спутника находится спутник-ретранслятор «Цюэцяо», запущенный еще в мае прошлого года.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 14.01.19

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