Власти Германии анонсировали резкое ухудшение отношений с Россией

«Непредсказуемые» действия российских властей могут привести к ухудшению отношений с Германией. Такое заявление сделал уполномоченный немецкого правительства по отношениям с Россией Дирк Визе, пишет Pfälzische Merkur.

По его словам, в прошлом году Россия часто действовала непредсказуемо. «Что касается глобальных проблем в отношениях с Россией, то здесь я настроен скептически. Мы столкнемся с резким ухудшением», – заявил Визе.

По его мнению, в 2018 году Россия была ответственна за ряд инцидентов, которые имеют отношение ко всему миру. В частности, отметил Визе, российские власти якобы распорядились отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, решили выйти из договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) и занимались «опасной демонстрацией силы» в Азовском море. Официальная Москва отрицает все эти обвинения.

В прошлом году Визе предложил позволить российской молодежи приезжать в страны Евросоюза без виз.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 04.01.19

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