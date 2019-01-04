Десятки тысяч туристов покинули острова Таиланда из-за тропического шторма

Порядка 50 тыс. туристов покинули острова Панган, Тао и Самуи в Таиланде из-за надвигающегося тропического шторма «Пабук», пишет Daily Mail. Они перебрались на курорты материкового Таиланда. Оставшиеся на островах путешественники и местные жители запасаются продуктами питания, питьевой водой, бензином, заряжают гаджеты и внешние аккумуляторы из-за опасений массовых отключений электроэнергии, пишет издание.

Те туристы, что не успели покинуть острова, заявляют, что не получали предупреждений о надвигающемся шторме. Они опасаются, что из-за отмены внутренних авиарейсов и паромного сообщения не смогут улететь домой.

На туристические районы юга Таиланда, включая Пхукет, Краби и Самуи, надвигается тропический шторм «Пабук», передает «Интерфакс», проливные дожди с сильным ветром прогнозируются в провинциях Сураттхани, Накхонситхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкхла, Паттани, Яла, Наратхиват, Краби, Транг и Сатун.

Аналогичные погодные условия 4-5 января ожидаются в провинциях Пхетчабури, Прачуапкхирикхан, Чумпхон, Сураттхани, Накхонситхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкхла, Паттани, Яла, Наратхиват, Ранонг, Пхангнга, Пхукет, Краби, Транг и Сатун.

Высота волн в Андаманском море в отдельные моменты может достигать 2-3 метров, в Сиамском заливе – 3-5 метров. Южные районы Таиланда могут подвергнуться удару тропического урагана впервые с 1962 года. Тогда по 12 провинциям прошел ураган Harriet, жертвами которого стали 900 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.01.19

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