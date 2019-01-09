Минобороны Лаоса передало России в рамках военно-технического сотрудничества 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии. До недавнего времени бронетехника стояла на вооружении армии страны, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Лаос вернул России 30 легендарных танков Т-34

В ведомстве напомнили, что год назад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу посетил Лаос с официальным визитом, в ходе которого договорился о возвращении танков Т-34 в Россию. Раритетная техника преодолела более 4500 тыс. километров по морю до Владивостока. Затем танки погрузили на железнодорожные платформы для отправки в подмосковный Наро-Фоминск.

Отметим, что отправленные в Россию танки Т-34 были произведены в Советском союзе в конце Второй мировой войны и переданы Лаосу после ее окончания. По данным «Интерфакса», все 30 танков Т-34 Лаос передал на безвозмездной основе.

Напомним, Т-34 был технологическим прорывом для своего времени, он обладает десятком рекордов, которые, видимо, уже никогда не удастся превзойти, в том числе как самый массово выпускаемый танк в Мире. В период с 1940 по 1946 год было выпущено более 58 тыс единиц. Однако, по прошествии более 70 лет, действующих образцов осталось очень мало.

Переданную лаосской стороной технику планируется использовать при проведении Парадов Победы в различных городах России, для обновления музейных экспозиций, а также для съемок исторических фильмов о Великой Отечественной войне.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.01.19

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