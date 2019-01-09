«Я стану Путиным»: голливудская актриса сравнила себя с президентом РФ

Голливудская кинозвезда Линдси Лохан, известная своими скандальными высказываниями и поведением, сравнила себя с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Как только вы станете эмоциональными, я стану Путиным. У меня нет эмоций, когда дело касается денег и бизнеса», – сказала она в своем новом телешоу на MTV.

В интервью The Hollywood Reporter она пояснила, что случайно бросила эту фразу и не вложила в нее дополнительный смысл. «Сама не знаю, что я имела этим ввиду!» – сказала актриса «со смехом».

Напомним, Линдси Лохан – американская актриса, которая не раз попадала в скандалы. За употребление наркотиков её сажали в тюрьму, шесть раз лечили от зависимости. У неё развилась клептомания, за кражу драгоценностей ее приговорили к испытательному сроку.

С октября 2015 года состояла в отношениях с сыном российского бизнесмена Егором Тарабасовым. В 2016 году они расстались с громким скандалом. Тогда же появилась информация о том, что Лохан за участие в ток-шоу «Пусть говорят» попросила устроить ей встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и заплатить 500 тысяч британских фунтов. На Первом канале опровергли эти сведения.

В сентябре 2018 года появилось видео, на котором Лохан ударили по лицу после того, как она обвинила сирийских беженцев в попытке продать детей.

Лос-Анджелес, Мария Вяткина

Лос-Анджелес. Другие новости 09.01.19

Лаос вернул России 30 легендарных танков Т-34. / Разорвавшие дипломатические связи Канада и Северная Корея провели секретные переговоры. / Россия разрабатывает сверхзвуковой пассажирский самолёт. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»