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Воскресенье, 13 января 2019, 12:06 мск

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Взорвавшееся в центре Парижа здание может рухнуть в любой момент

twitter.com/CCastaner

Французские пожарные опасаются обрушения здания, где накануне прогремел взрыв. Расследование причин ЧП продолжается. Основная версия – утечка газа.

В настоящее время на месте происшествия несут дежурство сотрудники пожарной охраны Парижа. Они пробудут у здания еще двое суток. Там же работают эксперты криминалисты, которые устанавливают причину ЧП.

Парижская полиция уточнила данные по жертвам взрыва и последовавшего за ним пожара. По последней информации, погибли три человека – двое пожарных и гражданка Испании. Ранения и травмы разной степени тяжести получили около 50 человек, десять из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Напомним, мощный взрыв произошел около девяти утра 12 января в здании пекарни на улице Тревиз. В соцсетях появились кадры с места событий, на которых видно, что в здании полыхает пожар, взрывом выбило окна в ближайших домах.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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