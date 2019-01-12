При взрыве в центре Парижа пострадали более 20 человек

В столице Франции прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, более 20 человек получили травмы различной степени тяжести. Предположительно, речь идет об утечке бытового газа.

Инцидент произошел около девяти утра по местному времени в здании пекарни на улице Тревиз, передает Le Figaro. В соцсетях появились кадры с места событий, на которых видно, что в здании полыхает пожар, взрывом выбило окна в ближайших домах.

Полицейские эвакуируют близлежащие кварталы, местных жителей просят избегать этого района, чтобы не мешать проезду автомобилей скорой помощи.

По последним данным, при взрыве различные ранения получили более 20 человек, состояние семерых из них оценивается как тяжелое, двоих – критическое.

Вероятно, причиной взрыва стала утечка бытового газа. В полиции подчеркнули, что ЧП никак не связано с протестными акциями движения «желтые жилеты», которые сегодня пройдут в Париже.

По словам министра внутренних дел Кристофа Кастанера, который прибыл на место происшествия, в спасательной операции принимают участие более 200 сотрудников экстренных служб. Кроме того, на место ЧП приехали премьер-министр Франции Эдуар Филипп, главы прокуратуры и полиции города.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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