Эксперты назвали лучшие города России и мира для комфортной жизни

В рейтинг из 226 лучших городов мира по качеству жизни, который был составлен исследовательским сервисом Numbeo, вошли пять российских. Это Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург и Новосибирск.

Наиболее комфортным для проживания в России эксперты сочли Нижний Новгород. Примечательно, что он обогнал в рейтинге такие города как Торонто (Канада), Брюссель (Бельгия), Мадрид (Испания) и Лос-Анджелес (США). Эти мегаполисы находятся в списке ниже Новгорода.

Сервис поясняет, что проводил ранжирование городов, исходя из формулы, учитывавшей индекс покупательной способности жителей (чем выше, тем лучше), индекс загрязнения (чем ниже, тем лучше), соотношение цены на жилье к доходу горожан, индекс прожиточного минимума (чем ниже, тем лучше), индекс безопасности, индекс здравоохранения, индекс дорожного трафика (чем ниже, тем лучше) и климатический индекс.

По мнению экспертов Numbeo, самым комфортабельным городом для жизни является столица Австралии – Канберра. Именно она заняла первое место в рейтинге, общий индекс качества жизни в этом городе оценили в 224,3 балла.

Нижний Новгород в этом списке поднялся на 109-ю строку. Индекс качества жизни там, по оценкам специалистов, – 151,74. Санкт-Петербург занял 182-е место, Москва – 191-е. Екатеринбург оказался на 199-й строке, а Новосибирск – на 206-м месте. Других российских городов в списке нет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.01.19

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