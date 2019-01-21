Роскомнадзор намерен крупно оштрафовать Facebook и Twitter

После запросов в Facebook и Twitter о выполнении требований закона о хранении персональных данных на территории России Роскомнадзор открыл административное производство в отношении обеих компаний. В ведомстве заявили, что ответы Facebook и Twitter были формальными.

«Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию персональных данных российских пользователей в России», – приводит РБК слова представителя ведомства.

Там также подчеркнули, что компании не сказали ничего ни о выполнении требований закона сейчас, ни о сроках его исполнения в будущем. «В связи с этим сегодня Роскомнадзор начинает в отношении обеих компаний административное производство», – резюмировали в ведомстве.

Ранее компания Google согласилась выплатить Роскомнадзору штраф в 500 тыс. рублей за аналогичное нарушение.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.01.19

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