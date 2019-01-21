В США бык убил наездника на глазах у зрителей

В США погиб один из лучших профессиональных наездников на быках Мейсон Лоу. Он скончался от травм, полученных во время выступления.

Как сообщил глава организации Professional Bull Riders Шон Глисон, несчастный случай произошел в городе Денвер, штат Колорадо. Бык скинул 25-летнего Лоу, а когда тот поднимался с земли, животное обрушилось копытами на грудь наездника. Ковбоя унесли с арены на носилках, он умер в больнице.

Лоу семь лет участвовал в родео и занимал 20 место в рейтинге профессиональных наездников. Согласно правилам, ковбой должен продержаться в седле более восьми секунд. Лоу одерживал победу в 70% своих выступлений.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 21.01.19

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