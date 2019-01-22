Самолет с известным футболистом на борту исчез с радаров

Частный самолет пропал с радаров в районе Нормандских островов. На борту судна находился аргентинский нападающий футбольного клуба «Кардифф» Эмилиано Сала.

Самолет перестал выходить на связь в понедельник вечером, передает L'Equip. Предположительно, в то время он находился в районе острова Олдерни, который входит в состав Нормадских островов. В настоящее время там проводится поисково-спасательная операция, в которой участвуют вертолеты и катера.

Председатель совета директоров ФК «Кардиффа» Мехмет Далман заявил, что у него пока нет официальной версии пропажи самолета, Daily Mail. «Мы очень обеспокоены последними новостями, согласно которым самолет пропал с радаров, когда пролетал над Нормандскими островами прошлой ночью. Мы ждем официальной информации и пока что не можем сказать что-либо еще по этому поводу. Сейчас мы крайне обеспокоены участью Салы», – отметил Далман.

28-летний футболист два дня назад подписал контракт с «Кардиффом» до лета 2022 года, по которому должен был получить рекордные 20,5 млн евро.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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