Эксперты подтвердили гибель знаменитого футболиста Эмилиано Салы

Футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала погиб при крушении самолета над Ла-Маншем. Об этом сообщили судмедэксперты по итогам опознания тела, извлеченного из-под обломков.

Как сообщили в полиции британского графства Дорсет, тело, доставленное в порт Портленд, было официально идентифицировано судмедэкспертом как футболист Эмилиано Сала.

Кроме того, в авиакатастрофе погиб пилот Дэвид Ибботсон. Семьям погибших сообщили о результатах опознания.

Частный самолет с аргентинским футболистом пропал с радаров в районе Нормандских островов 21 января. 28-летний спортсмен за два дня до этого подписал контракт с «Кардиффом» до лета 2022 года, по которому должен был получить рекордные 20,5 млн евро.

Поисково-спасательная операция была прервана из-за слишком низких шансов на успех. Семья футболиста настояла на продолжении поисков. 3 февраля на дне были найдены обломки самолета.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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