российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 24 января 2019, 12:02 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

Во Флориде мужчина застрелил пять человек в отделении банка

В американском штате Флорида мужчина устроил стрельбу в отделении банка. По предварительным данным, пять человек погибли. Преступника удалось задержать во время штурма.

Инцидент произошел в городе Себринге округа Хайлендс, сообщают американские СМИ. Вооруженный мужчина захватил заложников в банке SunTrust, а затем открыл по ним огонь.

По заявлению властей, подозреваемый сам позвонил в полицию. «Я застрелил пять человек», – заявил он. Когда правоохранительные органы прибыли на место, они оцепили периметр и попытались договориться с мужчиной.

Переговоры не дали результата, на предложение сдаться захватчик ответил отказом. Тогда здание взяли штурмом специалисты группы SWAT. Они задержали нападавшего, им оказался 21-летний Зивен Ксавье.

По последним данным, в результате происшествия пять человек погибли, несколько получили различные ранения. Жертвы пока не идентифицированы. Ведется следствие.

Мотивы преступника выясняются. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается попытка ограбления.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 24.01.19

Все проблемы из-за Крыма: уполномоченный при Путине распустил слюни. / Горящие в Черном море танкеры опасно приблизились к берегам Крыма. / США поддержат дипотношения с Венесуэлой через временного «президента» Гуадио. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / США

США поддержат дипотношения с Венесуэлой через временного «президента» Гуадио

Карибский кризис 2.0: ядерное оружие России и беспорядки в Венесуэле

ФБР теряет информаторов и отменяет контртеррористические операции из-за нехватки денег

В США бык убил наездника на глазах у зрителей

Корабли ВМФ РФ сопровождают вошедшие в Балтийское море эсминцы США

Немецкий эксперт оценил шансы США на спасение от ядерного удара

Турецкий план по Сирии оказался под угрозой

Ученые нашли способ существенно активизировать работу мозга

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,

Новости партнеров