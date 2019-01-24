Во Флориде мужчина застрелил пять человек в отделении банка

В американском штате Флорида мужчина устроил стрельбу в отделении банка. По предварительным данным, пять человек погибли. Преступника удалось задержать во время штурма.

Инцидент произошел в городе Себринге округа Хайлендс, сообщают американские СМИ. Вооруженный мужчина захватил заложников в банке SunTrust, а затем открыл по ним огонь.

По заявлению властей, подозреваемый сам позвонил в полицию. «Я застрелил пять человек», – заявил он. Когда правоохранительные органы прибыли на место, они оцепили периметр и попытались договориться с мужчиной.

Переговоры не дали результата, на предложение сдаться захватчик ответил отказом. Тогда здание взяли штурмом специалисты группы SWAT. Они задержали нападавшего, им оказался 21-летний Зивен Ксавье.

По последним данным, в результате происшествия пять человек погибли, несколько получили различные ранения. Жертвы пока не идентифицированы. Ведется следствие.

Мотивы преступника выясняются. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается попытка ограбления.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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