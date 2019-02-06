Два корабля авианосной группы ВМС США столкнулись у побережья

Два корабля военно-морских сил США столкнулись у восточного побережья страны при перегрузке. В пресс-службе ВМС США поспешили сообщить, что речь идет о «незначительном происшествии». Произошло столкновение ракетного крейсера Leyte Gulf и сухогруза Robert E. Peary. Корабли столкнулись кормами.

ЧП обошлось без пострадавших. Корабли смогли продолжить выполнение боевых задач. Специалисты оценят повреждения и урон после того, как крейсер с сухогрузом вернутся в порт приписки. Пострадавшие корабли действовали совместно с авианосной ударной группой во главе с авианосцем Abraham Lincoln. Как отмечает ТАСС, командование ВМС США пообещало провести расследование случившегося.

Вашингтон, Иван Гридин

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