В метро Вашингтона прогремел мощный взрыв с последующим задымлением. По предварительным данным, на одной из станции подземки взорвался электрический трансформатор, пишет The Washington Post.

ЧП случилось на станции Rosslyn в городском округе Арлингтон. Местные власти сообщили, что в результате взрыва трансформатора произошли перебои с подачей электричества в ближайших к месту аварии кварталах.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, уточнили в полиции. Там также обратились к автовладельцам с призывом без большой надобности не въезжать в район ЧП, чтобы не создавать затруднения в движении спецтехники и ремонтников.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 06.02.19

Активистка обвинила в домогательствах лауреата Нобелевской премии мира. / От Кремля потребовали не признавать итоги выборов на Украине. / В России подготовят космических юристов для участия в спорах о принадлежности Луны. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»