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Среда, 6 февраля 2019, 14:04 мск

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В метро Вашингтона прогремел мощный взрыв

В метро Вашингтона прогремел мощный взрыв с последующим задымлением. По предварительным данным, на одной из станции подземки взорвался электрический трансформатор, пишет The Washington Post.

ЧП случилось на станции Rosslyn в городском округе Арлингтон. Местные власти сообщили, что в результате взрыва трансформатора произошли перебои с подачей электричества в ближайших к месту аварии кварталах.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, уточнили в полиции. Там также обратились к автовладельцам с призывом без большой надобности не въезжать в район ЧП, чтобы не создавать затруднения в движении спецтехники и ремонтников.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 06.02.19

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