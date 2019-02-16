Французские спецслужбы «сели в лужу» с провокацией против России

Французский портал RFI опубликовал вброс о пытках местных жителей в Центральноафриканской республике. В основу своей истории, к которой якобы причастны русские, СМИ положили доклад ООН, рассказывающий о 38-летнем мусульманине Махамате Нур Мамаде.

Мужчину задержали правоохранители в начале января по подозрению в связях с радикальными группировками. После допроса его отпустили. Затем Мамад исчез из поля зрения, а через пять дней полицейские обнаружили его со следами пыток. На этом сходства статьи RFI с докладом ООН заканчиваются.

Французские журналисты узнали, что на базе, где допрашивали местного жителя, присутствовали российские инструкторы. С легкой руки RFI истязателями Мамада были названы русские. Причем не инструкторы, а сотрудники т.н. «группы Вагнера».

Примечательно, что в докладе ООН не говорится о российских инструкторах и тем более – о бойцах частной структуры как об участниках допроса. При этом вброс от RFI сразу поддержали такие СМИ как AFP, Voice of America, а также некоторые африканские и российские порталы.

Журналистам ФАН удалось найти знакомого героя новой антироссийской истории, который рассказал интересные подробности из жизни Махамата Мамада. «Пострадавший» оказался не так прост. Со слов соседа, в Банги проживает дядя Мамада, к которому племянник часто приезжал из Бамбари. Причем часто делал это с вооруженным сопровождением. Махамат состоял в группировке «экс-Селека», а до этого – в «Селеке», пояснил источник.

Это совпадает с докладом ООН, в котором говорится, что полиция задержала Мамада по подозрению в связях с боевиками. При этом сосед бандита раскрыл еще более интересные подробности, благодаря чему в истории с пытками Мамада все встало на свои места.

«Я раньше видел, что французская машина несколько раз приезжала к дому, в те дни, когда Махамат Нур Мамад приезжал из Бамбари. Но сейчас французы приезжают каждый день, привозят еду и напитки. Один из французов – большой начальник, его все время охраняют двое вооруженных европейцев», – рассказал он.

Журналистам удалось выяснить, что приезжавший к Мамаду – Жак Разафиндранали. Французский военный чиновник служит атташе по внутренней безопасности и является сотрудником спецслужбы DGSE. Ранее стало известно, что в той же структуре работает агент с позывным «Мартин», который потенциально связан с гибелью российских журналистов в ЦАР.

ФАН нашел и другие источники, которые рассказали, что на данный момент Мамад находится в районе KM-5 под защитой MINUCSA. Собеседники подтвердили, что «жертва пыток» на самом деле долгие годы сотрудничал с французскими спецслужбами, будучи бандитом «Селеки».

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Исходя из вышеуказанной информации, можно предположить, что фейком была не только новость о пытках, но и сам факт пыток. Мамад мог получить их в одной из уличных разборок. Травмы могли нанести и специально для антироссийской провокации.

Так иностранные спецслужбы и журналисты пытаются настроить против РФ международное сообщество и местное население в регионе. Присутствующие в ЦАР с 2014 года миротворцы ООН не сделали ничего для достижения мира. Ситуация в Центральноафриканской республике заметено стабилизировалась лишь после заключения «Хартумского договора».

Российские дипломаты принимали активное участие в переговорах, в результате которых многие бандформирования согласились сложить оружие. За несколько месяцев инструкторы из РФ, отправленные в ЦАР в сентябре прошлого года, успели обучить почти полторы тысячи бойцов FACA. Москве удалось добиться поставки современного стрелкового оружия для армии республики, чему долгие годы препятствовала ООН.

Этого хватило, чтобы РФ превратилась в максимально неудобного игрока на африканской сцене, где ЕС преследует собственные интересы. Как получается, в ход пошли грязные технологии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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