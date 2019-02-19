Иск против Трампа подали 16 штатов

Коалиция из 16 штатов направила в окружной суд в Сан-Франциско коллективный иск на президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times. Истцы утверждают, что американский лидер не имеет права распоряжаться средствами федерального бюджета, направляя их на строительства стены на границе с Мексикой, так как, согласно Конституции, контроль над расходами возложен на конгресс.

В иске указано, что штаты обратились в суд, чтобы защитить экономические интересы граждан и природные ресурсы. «Вопреки воле конгресса президент под предлогом кризиса незаконной иммиграции объявил чрезвычайное положение в стране и решил перенаправить федеральные средства, выделенные на борьбу с наркотиками, военное строительство и правоохранительные органы для строительства стены на границе Соединенных Штатов и Мексики», – утверждают истцы.

Основа коалиции – штаты, подконтрольные демократам. Получив большинство в палате представителей конгресса, они заблокировали инициативы Трампа о строительстве стены, хотя во время президентства демократа Барака Обамы не возражали против выделения средств для строительства заграждений на границе, напоминает РБК. В лидерах оказались традиционно левые Калифорния и Нью-Йорк, к ним присоединились Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Орегон и Вирджиния.

Напомним, не получив одобрения конгресса на выделение средств на строительство стены на границе с Мексикой, 15 февраля Трамп направил письмо спикерам палаты представителей и сената, уведомив их об объявлении чрезвычайного положения. Трамп наделил министра обороны правом «заняться необходимым строительством, чтобы поддержать работу вооруженных сил и ответить на кризис на южной границе». Как ранее писали многие СМИ, таким образом он разрешил использовать деньги на строительство пограничной стены, своего главного предвыборного обещания.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.02.19

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