Ушел из жизни знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд

В Париже скончался знаменитый модельер, художественный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд. Кутюрье было 85 лет. О кончине модельера сообщает Figaro.

По данным издания, в последние недели Лагерфельд болел и находился в очень слабом состоянии. 22 января модельер впервые не вышел на поклон в конце показа Chanel, который прошел в парижском Гран-Пале, что обеспокоило посетителей модного мероприятия. Как отмечало издание Women's Wear Daily, с 1983 года модельер никогда не пропускал приветственных выходов в финале дефиле Chanel. Представители Chanel пояснили, что Лагерфельд устал и в связи с этим попросил студийного директора Chanel Виржини Виар выйти на подиум вместо него.

18 февраля модельер был доставлен в одну из парижских больниц из-за резкого ухудшения состояния, но врачи не смогли спасти его. Причина смерти Лагерфельда не называется.

Карл Лагерфельд родился в немецком Гамбурге в семье банковского работника Отто Лагерфельда. В 1952 году он перебрался в Париж. В 1974 году модельер основал собственную линию – Karl Lagerfeld Impression. C 1983 года Карл Лагерфельд был креативным директором дома Chanel. В 2010 году его удостоили ордена Почетного Легиона за вклад в культуру и искусство.

Париж, служба информации РИА «Новый День»

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