Вмешательство Парижа во внутренние дела африканских государств и провокация французских спецслужб вновь были разоблачены. Федеральное агентство новостей рассказало о спецоперации западных агентов, попытавшихся дискредитировать Россию. За основу французы взяли фейковое интервью некоего Махамата Нур Мамаду, бывшего участника одного из бандформирований в ЦАР.

Скандал разгорелся в середине февраля, когда французские агентства RFI и AFP опубликовали статьи о том, как якобы русские пытают в ЦАР местных жителей. Они ссылались на доклад ООН, но грубо исказили данные. Журналисты ФАН узнали, что в действительности говорилось в докладе:

Западные информагентства, связанные с AFP, начали активно распространять идентичные статьи с цитатами Мамаду о пытках со стороны «русских наемников», демонизируя россиян и приписывая им вымышленные преступления.

Журналисты издания Afrique Media выяснили, что Махамат Нур Мамаду был боевиком коалиции исламистских группировок «Селека». Экстремисты действуют на территории ЦАР до сих пор, а свой палец Мамаду потерял во время боя в Бамбари, а из-за пыток. Оружие и боеприпасы боевики получали от MINUSCA (миротворцы ООН в ЦАР).

Мамаду рассказал, что стоило ему освободиться, на него вышли французы и предложили заработать. Достаточно было лишь заявить о нападении и русских пытках. Французы угрожали ему убийством за отказ сотрудничать. Также они пообещали забрать его во Францию.

Соседи слова Мамаду подтвердили, сообщив сотрудникам ФАН, что его каждый день посещали французы. Знание легенды проверял сотрудник DGSE и атташе при посольстве Франции в ЦАР Жак Разафиндранали.

Анализ видео, где Мамаду дает интервью, косвенно подтверждает, что французские спецслужбы следят за ним. На его руке видна повязка из эластичного бинта, который является в ЦАР дефицитом.

Источник: riafan.ru

Редакция ФАН направила в DGSE запрос с просьбой прояснить ситуацию: с какой целью работник посольства встречался с Мамаду? Имеются ли у них доказательства о «пытках» в ЦАР? Известно ли ведомству о связях его сотрудника с бывшим боевиком группировки «Селека»? Ответ по существу получен не был. В редакцию ФАН от DGSE поступила отписка о получении письма и передачи его в соответствующий офис. Сотрудники ведомства также сообщили, что не имеют доступа к секретному докладу ООН.

Французская спецслужба не смогла подготовить достойный ответ, но его дал министр общественной безопасности ЦАР Анри Ванзэ Лингуиссар. Он заявил, что в республике работают российские инструкторы. Они обучают военнослужащих республиканской армии, и ни в каких следственных мероприятиях не участвуют. Это юрисдикция следственного комитета и суда.

При этом действия французских спецслужб и официального Парижа укладываются в рамки информационной войны Запада против России. Так, французы обвиняли в организации беспорядков и протестных акций «желтых жилетов» ИА Russia Today. Спецоперация в ЦАР, направленная на очернение России, преследует иную цель: вернуть контроль над африканской страной.

Операция провалилась, как и антироссийская кампания Франции. Фейк о пытках развалился, как карточный домик, но антироссийские либеральные СМИ этот факт не смутил.

Во Франции давно забыли о смысле таких понятий, как свобода, равенство и братство. Вмешательство во внутренние дела других государств для Парижа – норма. Африка страдает больше всех. Французы не забыли про свои бывшие колонии.

Особое недовольство вызывают русские, посмевшие помогать жителям ЦАР, содействовать установлению мира и стабильности. Независимое и сильное африканское государство сложно контролировать, поэтому в Париже использовали все ресурсы для дискредитации России, как на «черном континенте», так и в мире.

Источник: riafan.ru

Редакция ФАН направила в DGSE новый запрос. Организация провокаций, подкуп местного населения в ЦАР, сотрудничество с боевиками и поставки им вооружения под прикрытием миссии ООН требует тщательного расследования.

Во-первых, в спецдокладе ООН вообще не упоминается, что гражданина ЦАР пытали россияне. В то же время французское издание RFI разместило фейковые материалы по указанию политотдела DGSE. В ФАН ждут комментариев, объясняющих факт сотрудничества агентства со спецслужбами.

Во-вторых, журналистам интересно, планировала ли французская разведка легализовать боевика на территории Франции? В-третьих, почему Жак Разафиндранали, атташе по внутренней безопасности, военный чиновник и сотрудник DGSE, встречался с бывшим участником одного из бандформирования ЦАР? В-четвертых, как оценивает ведомство использование медиаресурсов для создания и распространения фейков, направленных против другой страны? Разве это укладывается в систему демократических ценностей Франции?

Редакция ФАН подчеркнула, что ждет ответа от DGSE, продолжая отслеживать развитие событий в ЦАР. В случае организации французскими спецслужбами новых антироссийских провокаций на африканской территории, соответствующие материалы будут опубликованы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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