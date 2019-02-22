Испанка умерла, отведав грибов в мишленовском ресторане

Жительница Испании отужинала в мишленовском ресторане грибным блюдом и отравилась. Спасти ее не удалось – женщина скончалась, пишет Daily Mail. Мария Хесус Фернандес Кальво заказала блюдо из риса и сморчков в одном из ресторанов Валенсии в минувшую субботу, 16 февраля. Там она праздновала день рождения своего супруга. Вернувшись домой, она почувствовала себя плохо. У нее были признаки пищевого отравления. По возвращении домой у женщины началась рвота и диарея. На следующий день женщина умерла.

Как оказалось, отравилась не только Мария Хесус Фернандес Кальво. Схожие симптомы разной степени тяжести проявились еще у 11 посетителей ресторана, в том числе именинник и десятилетний сын Кальво. После смерти клиентки ресторан закрыли, полиция ведет расследование. На сегодняшний день имеется несколько версий случившегося. Согласно одной из них, грибы не приготовили должным образом, из-за чего в них осталось токсичное вещество гидразин. По другой версии, клиентам подали блюдо из ложных сморчков – ядовитого гриба веселка обыкновенная.

Шеф-повар ресторана Бернд Кноллер ( Bernd Knöller) заявил, что «глубоко опечален» случившимся и планирует временно закрыть ресторан, заработавший первую мишленовскую звезду в 2009 году. Он добавил, что сотрудничает со следствием «с самого начала» и надеется, что причину удастся выяснить как можно скорее. Последняя проверка в ресторане состоялась 11 февраля.

Валенсия, Иван Гридин

Валенсия. Другие новости 22.02.19

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