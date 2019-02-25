В США раздали «Оскары»: лучший фильм – «Зеленая книга», у «Богемской рапсодии» четыре награды

В Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения премии «Оскар», присуждаемая Американской академией кинематографических искусств. Впервые за последние 30 лет награждение прошло без ведущего – знаменитые стутуэтки вручали приглашенные кинозвезды. Лучшим фильмом 2018 года признана лента «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли, сообщается в твиттере Американской киноакадемии. Этот же фильм получил премию за лучший оригинальный сценарий.

Победившая в номинации картина рассказывает реальную историю путешествия чернокожего джазового пианиста Дона Ширли и его водителя Тони Валлелонги по югу США. Главные роли в ленте исполнили Вигго Мортенсен и Махершала Али. Второй удостоился сегодня «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана.

За победу в самой престижной номинации в этом году также боролись картины «Звезда родилась», «Фаворитка», «Богемская рапсодия», «Черный клановец», «Черная пантера», «Власть», «Рома».

«Оскар» за лучшую мужскую роль получил Рами Малек, сыгравший вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия» режиссера Брайана Сингера. На эту статуэтку также претендовали Кристиан Бейл («Власть»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности») и Вигго Мортенсен («Зеленая книга»). Стоит отметить, что «Богемской рапсодии» достались еще три «Оскара» – за лучший звук, за лучший звуковой монтаж и за лучший монтаж.

Исполнительницей лучшей женской роли признана Оливия Колман, сыгравшая в «Фаворитке» Йоргоса Лантимоса. Ее соперницами были Леди Гага («Звезда родилась»), Гленн Клоуз («Жена»), Мелисса МакКартни («Сможете ли вы меня простить?») и Ялица Апарисио («Рома»). Награду за лучшую женскую роль второго плана получила Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»).

Лучшим режиссером был признан мексиканский режиссер Альфонсо Куарон за фильм «Рома». Эта черно-белая лента, рассказывающая о драматической судьбе мексиканской семьи в 1970-е годы, также стала лучшей картиной на иностранном языке. Ранее «Рома» выиграла «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, приз Гильдии режиссером Америки и премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Лучшим мультфильмом назван «Человек-паук: Через вселенные».

Победу в номинации лучший короткометражный фильм одержала картина «Кожа».

Лучшей песней признана «Shallow» Леди Гаги из саундтрека к фильму «Звезда родилась».

Премию за лучший саундтрек получил Людвиг Йоранссон («Черная пантера»).

В этом году церемония вручения «Оскара» впервые за 30 лет проходила без ведущего. Сначала организаторы продолжительное время не могли найти ведущего мероприятия, поскольку голливудские знаменитости отказывались от предложения. Согласие дал комик Кевин Харт, но в итоге он также отказался из-за скандала вокруг старых гомофобных шуток в его твиттере.

Лос-Анджелес, служба информации РИА «Новый День»

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