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Понедельник, 4 марта 2019, 12:38 мск

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В США жертвами торнадо стали 23 человека

Фото: Reuters

Торнадо обрушился на США. Очевидцы делятся в соцсетях видео и фото с последствиями разрушений. По последним данным, стихия унесла жизни 23 человек, более 40 пострадавших госпитализированы.

Торнадо стал причиной разрушений жилых домов и инфраструктуры в американских штатах Алабама и Джорджия. Сильный ветер срывал крыши со зданий, валил деревья и опрокидывал автомобили. Из-за повреждений линий электропередач без света остались 21 тысяча человек.

По данным Reuters, не менее 23 человек погибли, в том числе дети. Более 40 попали в больницы с различными травмами. Власти не исключают, что число жертв может возрасти, так как спасатели продолжают разбор завалов, по которыми могут находиться люди.

По прогнозам синоптиков, в настоящее время циклон движется на северо-восток. Экстренные службы Филадельфии, Нью-Йорка и Бостона готовятся встретить приход стихии.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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