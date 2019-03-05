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Вторник, 5 марта 2019, 09:52 мск

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Клинтон отказалась от борьбы за президентское кресло

Фото: nytimes.com

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что не станет баллотироваться на президентских выборах в 2020 году, сообщает CNN. По ее словам, она отказалась от участия в ближайшей президентской гонке.

Кроме того, Клинтон добавила, что продолжит работу на политическом поприще и по-прежнему будет отстаивать свои убеждения. Она также подчеркнула, что наслаждается жизнью писателя, активиста и бабушки. Ранее появились сообщения о том, что президент США Дональд Трамп обвинил Клинтон в «сговоре» с Россией.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 05.03.19

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