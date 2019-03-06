Сенаторы США подготовили закон о выводе войск из Афганистана

Американские сенаторы Рэнд Пол и Том Юдалл подготовили законопроект о признании победы США в Афганистане, который позволил бы закончить самую продолжительную военную кампанию в современной истории, сообщили в совместном релизе сенаторы.

«Принятие закона закончило бы самую долгую войну Америки, оказало бы поддержку в глобальной войне с терроризмом и перенаправило бы средства от закончившейся кампании на строительство государственности в Афганистане», – подчеркнули Пол и Юдалл.

В конце января президент США Дональд Трамп заявил, что готов вывести войска из Афганистана, если будут достигнуты мирные договоренности по урегулированию в стране. Как напоминает РИА «Новости», войска США находятся в Афганистане с 2001 года, они проводят там операции против боевиков запрещенных во многих странах мира, в том числе и в России, террористических группировок «Исламское государство» и «Талибан». С последними США ведут переговоры, которые в Пентагоне уже назвали обнадеживающими. НАТО, со своей стороны, проводит в Афганистане вместе со странами-партнерами миссию по обучению афганских вооруженных сил.

Вашингтон, Иван Гридин

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