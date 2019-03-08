Финляндия осталась без правительства

Финский премьер Юха Сипиля (Johan Sipila) попросил президента Саули Ниинистё отправить кабмин в отставку. Тот согласился с просьбой. Впрочем, он озвучил, что правительство может продолжить работу до формирования нового кабмина. Причиной отставки правительства стал провал реформы здравоохранения и системы социального обеспечения, сообщает портал телерадиовещания Yle.

Эта реформа долгое время обсуждалась как в парламенте, так и в правительстве. Поводом для отставки послужил отказ парламентской конституционной комиссии одобрить ряд новых законодательных положений по вопросам местного самоуправления.

Правительству В этих условиях правительство меньшинства, в которое входят Коалиционная партия, Центристская партия и партия «Синее будущее» и рейтинг которой составляет согласно последнему опросу общественного мнения, проведенного по заказу Yle 32,1%, решило уйти в отставку.

Как сообщил в пятницу на пресс-конференции Сипиля, «отставка была моим решением, которое поддержали члены правительства».

Премьер отметил, что нынешний кабинет министров будет считаться временным и продолжит работу до намеченных на 14 апреля выборов в парламент. «Но если к началу председательства Финляндии в Совете Европейского союза новое правительство сформировано не будет (Финляндия возглавит Совет ЕС 1 июля – ИФ), то мы готовы будем работать и дольше», – сказал он.

Хельсинки, Иван Гридин

Хельсинки. Другие новости 08.03.19

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