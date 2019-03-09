В Германии опубликовали данные о польских тайниках с гитлеровскими сокровищами

В Германии опубликовали личный дневник офицера Третьего рейха Эгона Олленхауэра, который содержит записи о местах расположения тайников с нацистским золотом и другими ценностями. Сокровища были спрятаны в ходе отступления немцев из Польши, пишет Daily Mail.

В дневнике говорится, что Адольф Гитлер поручил спрятать 260 грузовиков с золотом, дорогостоящими картинами, ювелирными изделиями и другими ценностями в 11 местах на территории Польши. Отмечается, что Гитлер желал скрыть сокровища от наступавших солдат Красной армии.

По словам офицера, в одном из грузовиков было около 28 тонн золота. Как заявил представитель фонда Schlesische Brücke Роман Фурманьяк, дневник офицера долгое время хранился в масонской ложе в Кведлинбурге и был передан фонду несколько лет назад.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 09.03.19

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