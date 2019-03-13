В рейтинге лучших городов мира Москва и Питер оказались в конце списка

Специалисты составили рейтинг городов по качеству жизни. Всего в список вошел 231 мегаполис.

Эксперты международной консалтинговой организации Mercer оценивали города по качеству жилья, медицинскому обслуживанию, образованию, культурной жизни и транспортной доступности, также учитывались экономическая и политическая стабильность.

Лидером списка в десятый раз подряд стала столица Австрии – Вена. В ТОП-10 пошли Цюрих (Швейцария), Ванкувер (Канада), Мюнхен (Германия), Окленд (Новая Зеландия), Дюссельдорф и Франкфурт (Германии), Копенгаген (Дания), Женева и Базель (Швейцария).

В списке нашлось место и российским городам – Москве и Санкт-Петербургу. Впрочем, качество жизни них не впечатлило составителей рейтинга. Столице России отвели 167 место, Санкт-Петербург расположился на 174-м.

Самыми непригодными для жизни эксперты посчитали Багдад (Ирак), Банги (ЦАР), Сана (Йемен), Порт-о-Пренс (Гаити) и Хартум (Судан).

Вена, Служба информации РИА «Новый День»

Вена. Другие новости 13.03.19

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