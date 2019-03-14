Трамп предложил приравнять наркокартели к террористам

США рассматривают возможность признания мексиканских наркокартелей иностранными террористическими организациями. Такое заявление сделал президент Дональд Трамп в интервью изданию Breitbart. По словам американского лидера, это момент «психологический, но также и экономический».

«К сожалению, Мексика потеряла контроль над картелями. Мне очень нравится новый президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он замечательный человек, но, знаете, 42 тыс. убийств, во многом это связано с наркотиками», – заявил Трамп, добавив, что эта страна считается одной из самых небезопасных в мире. Как ранее сообщал CNN со ссылкой на секретариат по безопасности и защите граждан Мексики, в 2018 году в этой стране было совершено более 33 тыс. убийств (на 15% больше по сравнению с 2017 годом). Рост убийств связан с жестокостью со стороны наркокартелей. Война между ними и правительственными войсками продолжается с 2006 года, кроме того, многие картели воюют между собой за территорию, передает РБК.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.03.19

Экс-главу «Открытой России» в Екатеринбурге отпустили под обязательство о явке. / Росавиция запретила полеты лайнеров Boeing 737 MAX над Россией. / Шведскую школьницу номинировали на Нобелевскую премию мира. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»